Cousine vergewaltigt und erstochen: Prozess beginnt

Verliebt in seine Cousine (25), flog ein 29-Jähriger aus Honduras zu Weihnachten 2020 nach Österreich, um die Austauschstudentin im Zaubertal in Leonding zu besuchen. Die 25-Jährige wohnte dort bei ihrer Halbschwester und deren Familie.

Doch die junge Frau hatte hier bereits einen Mann kennengelernt – was ihr Todesurteil gewesen sein dürfte. Der eifersüchtige Cousin soll die Studentin gezwungen haben, mit in den Keller zu kommen. Dort soll er sie vergewaltigt und durch sechs Messerstiche ermordet haben. Auch die Halbschwester und deren Mann (beide 39) wollte der Mann laut Anklage töten. Der Beschuldigte konnte aber zum Glück überwältigt werden.

Heute muss sich der Honduraner im Schwurgerichtssaal in Linz wegen Mordes, zweifachen Mordversuchs und Vergewaltigung verantworten. Ihm drohen zehn bis 20 Jahre Gefängnis oder eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die Staatsanwaltschaft hat zusätzlich zur Verurteilung auch die Einweisung des Mannes in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt, weil er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung aufweist. Mit einem Urteil ist noch nicht zu rechnen, die Verhandlung soll am Dienstag fortgesetzt werden.

Es war am Stefanitag, als der spätere Täter mit der Cousine und den Gastgebern noch in der Küche zusammensaß. Das Ehepaar ging ins Bett, die beiden Gäste unterhielten sich noch länger. Gegen 3.00 Uhr in der Früh begann die Situation zu eskalieren. Laut Anklage zwang der Mann die Frau mit einem Steakmesser, in den Keller zu gehen, indem er die Klinge gegen ihren Nacken richtete. Unten zog er sie aus und soll über sie hergefallen sein. Was in den folgenden dreieinhalb Stunden passierte, weiß nur der Täter genau. Der Honduraner soll auch noch gedroht haben, er werde sich umbringen. Um 6.30 Uhr soll er die Cousine bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und ihr sechs Mal in den Oberkörper gestochen haben.

Danach dürfte er den Entschluss gefasst haben, auch die Gastgeber zu töten. Er lockte die Halbschwester der toten Cousine mit dem Vorwand in den Keller, sie möge ihm zeigen, wie der Wäschetrockner funktioniert. Dort soll er versucht haben, die Frau mit einem Bündel Wäsche zu ersticken. Mehrmals schlug er noch wuchtig ihren Kopf gegen den Betonboden, bis sie bewusstlos war.

Der 39-Jährige hörte die Schreie seiner Frau und ging in den Keller, wo er vom Täter von hinten mit einem Fleischerbeil attackiert wurde. Er konnte den Hieb abwehren, wurde aber verletzt. Inzwischen hatte die achtjährige Tochter der Gastgeber ihren Großvater alarmiert. Er und sein Sohn konnten den Täter dann mit Kabelbindern fesseln.