Corona: Höchster Anstieg seit mehr als sechs Wochen

Bild: APA/AFP/Centers for Disease Control and /ALISSA ECKERT

958 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Sonntag vom Krisenstab des Landes Oberösterreich gemeldet worden. Das ist der höchste Anstieg seit mehr als sechs Wochen. Die aktiven Fälle haben sich damit auf 5546 erhöht.

Die Zahl der Neuinfektionen stieg in den vergangenen Tagen zwar wieder deutlich an, die Lage in den Krankenhäusern bleibt aber überschaubar: Im gesamten Bundesland gibt es aktuell nur noch einen mit Corona infizierten Intensivpatienten. 49 Personen müssen auf Normalstationen behandelt werden, in Quarantäne befinden sich derzeit 6789 Oberösterreicher.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

6406 Neuinfektionen bundesweit

Auch bundesweit ist die Zahl der Neuinfektionen am Sonntag wieder stark gestiegen. Offiziell wurden 6406 neue Fälle gemeldet. Das sind mehr als doppelt so viele wie im selben Zeitraum vor einer Woche (2989). In den Krankenhäusern lagen gestern 543 Covid-Patienten (16 mehr als am Vortag), 35 davon auf der Intensivstation. Aktuell verfügen 62,8 Prozent der Österreicher über einen gültigen Impfschutz. Oberösterreich bildet unter den Bundesländern mit einer Schutzrate von 58,0 Prozent das Schlusslicht.