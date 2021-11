Cluster im Seniorenheim Hartkirchen: 22 Infizierte

Am Montag waren 22 Personen betroffen, 16 Bewohner und sechs Mitarbeiter. Laut Bezirkshauptmann Christoph Schweitzer gab es am Wochenende im Zusammenhang mit Covid-Erkrankungen auch zwei Todesfälle. Besuche sind derzeit nicht möglich. Unter den Infizierten befinden sich ungeimpfte und geimpfte Personen. Im Heim wurden auch bereits Drittimpfungen durchgeführt. Betroffen sind zwei Wohngruppen, die Bewohner befinden sich in ihren Zimmern in Quarantäne. Gestern wurden 100 Personen – Mitarbeiter und Bewohner – getestet. Laut Schweitzer ist die Quelle der Infektionen nachvollziehbar, er nennt sie aber nicht.

Stand Sonntag waren in den 77 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 238 Mitarbeiter und 132 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert.