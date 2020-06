Linzer Volksschülerin positiv getestet

Eine Schülerin der Weberschule in Linz-Urfahr wurde positiv gestestet, teilte der Krisenstab des Landes Oberösterreich am Nachmittag in einer Aussendung mit. Das Kontaktpersonenmanagement laufe, sieben Mitschüler und drei Lehrer befinden sich in Quarantäne und werden getestet. Hinweise, wonach sich das Mädchen im "schulischen Umfeld" infiziert haben könnte, gab es vorerst nicht. Die Schule bleibe daher geöffnet.

Damit wurden bisher Infektionsfälle an vier oberösterreichischen Schulen nachgewiesen: In der Vorwoche ist ein zweiter Fall an der Linzer Otto-Glöckel-Schule aufgetreten, zuvor wurden Schülerinnen des Adalbert-Stifter-Gymnasiums und der Volksschule in St. Georgen an der Gusen positiv getestet. Die OÖN haben berichtet.

Insgesamt waren Montagmittag in Oberösterreich 38 Personen an Corona erkrankt. Sieben von ihnen befinden sich im Spital, keiner jedoch auf der Intensivstation.

"Kinder sind keine Driver"

Bisher haben Kinder bei der Virus-Verbreitung jedenfalls keine große Rolle gespielt. Das ist das Ergebnis einer Cluster-Analyse der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES).

"Auf Basis der uns vorliegenden Daten gibt es keinen Hinweis, dass Kinder die 'Driver' der Epidemieverbreitung in Österreich sind", sagte AGES-Infektionsepidemiologin Daniela Schmid. Ende letzter Woche wurden insgesamt 541 Cluster verzeichnet, denen 6.543 der insgesamt 17.189 Corona-Infektionen zuordenbar sind.

Die Schulen sind in Österreich nach wochenlangen Schließungen ab Mai stufenweise wieder geöffnet worden, die rund 700.000 Pflichtschüler sind vor gut einem Monat wieder in die Klassen zurückgekehrt. Seither findet Unterricht im Schichtbetrieb und unter Einhaltung von Abstandsregeln statt, auch die Kindergärten werden wieder stärker besucht.

Schulöffnung brachte keinen Anstieg

Der befürchtete Anstieg an Fällen ist bisher allerdings ausgeblieben. "Wir haben bis dato in Schulen oder Kindergarten keine 'superspreading events' registriert", so Schmid. Die Daten der AGES beziehen sich auf die Phase vor dem Lockdown und auf die Phase, in der die schrittweisen Lockerungen erfolgten.

Von den drei Schul- und drei Kindergartenclustern war laut Schmid nur bei einem der drei Schulcluster ein Schüler der "Quellenfall", wobei von diesem nur vier Folgefälle ausgegangen sein dürften. Bei den anderen fünf Kindergarten/Schul-Clustern wurden Familienmitglieder oder Pädagogen als wahrscheinliche Quelle des Virus-Eintrags identifiziert. Die meisten Fälle bei Kindern und Jugendlichen wurden auch nur deshalb als Teil des Clusters erkannt, weil sie als Kontaktpersonen der Covid-19-Fälle von der Behörde getestet wurden.

Auf Basis der Beobachtungen hinsichtlich der Verbreitungsmuster bei Kindern unterscheidet sich das Coronavirus von jenem der typischen Kinder-Infektionskrankheiten wie Masern und Röteln. Diese treten typischerweise bei unzureichender Immunität als Ausbrüche mit hoher "Attack-Rate" in Kindergärten und Schulen auf.

Jüngere generell weniger betroffen

Auch unabhängig von den Clustern in Institutionen zeigt sich, dass Kinder und Jugendliche laut Schmid in Österreich deutlich geringer von Covid-19 betroffenen sind als Erwachsene: Von den bisher 17.189 identifizierten Personen mit bestätigter SARS-CoV-2 Infektion waren nur 693 (vier Prozent) unter 16 Jahre alt, wobei die Infektion hauptsächlich im gemeinsamen Haushalt oder bei Freizeitaktivitäten mit der Familie erfolgt ist. Von den 56 Fällen, die dem Clustersetting Schule/Kindergarten zugeordnet sind, traten nur 26 Fälle bei den Kindergartenkindern oder Schülern auf.

Studie: Zwei von 1000 Schülern positiv

Eine niedrige Zahl an aktuellen Infektionen mit dem neuen Coronavirus unter Schülern zeichnet sich auch bei einer groß angelegten Untersuchung in Wien ab. Dabei handelt es sich um eine Initiative von Kinderärzten um Zsolt Szepfalusi von der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der Medizinischen Universität (MedUni) Wien und Thomas Frischer von der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde des Wilhelminenspitals.

Unter bisher rund 1.000 getesteten Schülern gab es nur zwei positive PCR-Tests, erklärte Frischer am Montag der APA. Er sei optimistisch, dass das Team die angestrebten rund 1.800 Testungen bis Anfang Juli durchführen könne. Im Rahmen der Untersuchung finden auch Blutabnahmen für Antikörpertestungen statt. Diese Ergebnisse, anhand derer auf die bisherige Durchseuchung innerhalb der untersuchten Gruppe geschlossen werden kann, werden voraussichtlich erst Ende des Sommer vorliegen, so Frischer.

Kinder könnten natürlichen Schutz haben

Welche Rolle Kinder bei der Verbreitung des Coronavirus spielen, ist noch nicht ausreichend verstanden. Diverse Studien liefern allerdings Hinweise, dass Kinder sich seltener infizieren, an der Infektion erkranken und auch eine untergeordnete Rolle als Überträger spielen dürften. Es wird angenommen, dass Kinder einen natürlichen Schutz gegenüber der Infektion mit SARS-CoV-2 haben könnten, sagte Schmid. Eines der Erklärungsmodelle hierfür ist, dass bestimmte Andockstellen wie der ACE2-Rezeptor, an dem das SARS-CoV-2-Spike-Protein bindet, in dieser Altersgruppe noch nicht ausreichend vorhanden ist.

Kommt es dennoch zur ausreichenden Virusvermehrung, können aber auch Kinder erkranken, vereinzelt sogar auch schwer, und andere Menschen anstecken - und zwar in einem ähnlichen Ausmaß wie Erwachsene.

Gesundheitsminister Anschober: Die Lage in Österreich ist stabil, aber etwas unruhiger (+ Grafiken)

Die Lage in Österreich ist stabil, aber etwas unruhiger (+ Grafiken) Schulen in Oberösterreich betroffen: An der Volksschule in St. Georgen an der Gusen, an der Otto-Glöckel-Schule in Linz und am Adalbert-Stifter-Gymnasium wurden Mitte Juni Infektionen bekannt. >> Zum Archivbericht

An der Volksschule in St. Georgen an der Gusen, an der Otto-Glöckel-Schule in Linz und am Adalbert-Stifter-Gymnasium wurden Mitte Juni Infektionen bekannt. >> Neuerlicher Fall an Linzer NMS: In der Vorwoche wurde an der Otto-Glöckel-Schule (NMS5) eine weitere Schülerin positiv getestet. >> Zum OÖN-Bericht