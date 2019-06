Komplette Klasse fiel durch die Radfahrprüfung

So leicht wie Fahrradfahren? Eben nicht. In einer Volksschule in Scharnstein fielen am Montagvormittag alle Teilnehmer der Radfahrprüfung durch. Zahlreiche Eltern äußerten daraufhin ihren Unmut. Weil dabei von teils chaotischen Zuständen und schlechter Organisation die Rede war, wollen Polizei und Schuldirektion einiges richtigstellen.

"Die Kinder konnten nicht gut genug Radfahren. Sie haben einfach zu wenig geübt. Manche Kinder haben bei der Prüfung keine Handzeichen gemacht oder etwa überholt", sagt mit Philipp Scheutz jener Polizist, der die Prüfung abgehalten hat. In Absprache mit der Schulleiterin ist die Prüfung abgebrochen worden. Die Kinder haben jetzt zwei Wochen Zeit zum Üben. Die Prüfung soll noch vor Ferienstart wiederholt werden.

Die Aufregung um die missglückte Fahrradprüfung ist mittlerweile so groß, dass sogar das Landespolizeikommando ein offizielles Facebook-Posting dazu abgesetzt hat: "Selbst wenn einige Eltern es nicht glauben wollen - die Radfahrprüfung ist KEINE Pseudoprüfung! Die Sicherheit der Jüngsten ist uns nicht wurscht!" schreibt die Polizei.

