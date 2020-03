"Buddy4You": Studenten sollen Kinder online betreuen

Die Schulen bleiben geschlossen, der Unterricht findet per Internet in den eigenen vier Wänden der Schüler statt. Doch "Homeschooling" ist nicht bei allen Kindern möglich. Die Pädagogische Hochschule Oberösterreich (PH OÖ) nimmt sich mit dem Projekt "Buddy4You" jener an, für die der Unterricht daheim zur Herausforderung wird.

"’Buddy4You’ ist auch ein Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. Im Schulzimmer können Lehrer soziale Ungerechtigkeiten eher ausgleichen, daheim sind die Betroffenen auf sich allein gestellt", sagt Mitinitiatorin Christine Plaimauer. "Viele Kinder können kaum von ihren Eltern betreut werden. Oft fehlt es an technischen Voraussetzungen oder dem nötigem Know-how."

Hier sollen künftig Studierende der PH OÖ zum Einsatz kommen. Sie helfen den Volksschulkindern auch beim Lernen. Studenten und Eltern können sich per E-Mail an buddy4you@ph-ooe.at oder telefonisch unter 0732 74704242 anmelden.

Christine Plaimauer ist unsere Oberösterreicherin des Tages

