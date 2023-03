Brandanschlag auf Linzer Asylquartier

„Auf der Baustelle standen vorgefertigte und gelagerte Holzelemente, wie sie zum Bau von Fertigteilhäusern verwendet werden, in Brand“, schildert Einsatzleiter der Linzer Berufsfeuerwehr, Roland Hieslmayr. Noch in der Nacht befeuerte der Brand die politische Diskussion um das Flüchtlingsquartier, das der Samariterbund im Auftrag des Landes errichtet.

Abends um halb sieben wurde die Feuerwehr alarmiert. Durch den schnellen Einsatz konnten die brennenden Bauteile rasch gelöscht werden, ehe sich der Brand weiter ausdehnte. „Nach dem Ablöschen der Bauteile wurden die eng aneinander gelagerten Holzelemente umgelagert, um versteckte Glutnester zu erreichen“, teilt die Feuerwehr mit. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Die Brandursache wird derzeit von der Polizei untersucht. Sie geht von Brandstiftung aus. Näheres ist zurzeit nicht bekannt, die Ermittlungen laufen.

Wie in den OÖN berichtet, wird gegenüber dem „Gasthaus zum Hochofen“ entlang der Bahngleise die Asylunterkunft errichtet. Das Projekt ist regt in der Stadt in vielerlei Hinsicht auf – von der Forderung einer gerechteren Verteilung im Land bis hin zur grundsätzlichen Ablehnung. Auch wenn er selbst gegen das Quartier war, verurteilt der Linzer SP-Bürgermeister Klaus Luger „jegliche Radikalisierung und Gewalt“. Noch sind die Täter und ihre Motivlage unbekannt. Luger: „es ist davon auszugehen, dass hier ein Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylwerbern in der Lunzerstraße besteht.“ Für das Linzer Stadtoberhaupt, der sich in mehreren Stellungnahmen gegen weitere Flüchtlingsquartiere in Linz ausgesprochen hat, weil die Stadt im Vergleich zu anderen Bezirken ihrer Aufnahmeverpflichtung überdurchschnittlich nachkomme, zeigt die Brandattacke eines sehr deutlich: „Nach Jahren der Pandemie und mitten in Zeiten multipler Krisen emotionalisiert das Thema Asyl mehr denn je. Darum sind Bund und vor allem die ÖVP-FPÖ-Landesregierung umso mehr gefordert, mit neuen Flüchtlingsquartieren endlich sensibel umzugehen und vor allem den Dialog mit der ansässigen Bevölkerung zu suchen“, sagt Luger.

Autorin Marina Mayrböck Redaktion Innviertel Marina Mayrböck

