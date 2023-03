ABD0106_20230305 - LINZ - STERREICH: ZU APA0117 VOM 5.3.2023 - Die Feuerwehr wurde am Samstag, 4. MŠrz 2023 gegen 18.00 Uhr zu einem Brand auf einer Baustelle fŸr ein Quartier fŸr Asylwerber in der Lunzerstra§e in der Stadt Linz gerufen. Die Flammen konnten rasch gelšscht werden, teilte die Feuerwehr mit. Die Polizei ermittelt, es steht der Verdacht von Brandstiftung im Raum. Im Bild: Blick auf die betroffene Baustelle. - FOTO: APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Ein brennendes Asylquartier in Oberösterreich: Diese Bilder lassen schlimme Erinnerungen aufkommen. Der Anschlag auf die Baustelle in der Lunzerstraße in Linz ist leider nicht der erste Fall: Am 1. Juni 2016 brannte ein Holzhaus in Altenfelden (Bezirk Rohrbach) lichterloh – nur wenige Tage bevor dort Asylwerber eingezogen wären. Ein Jahr später, am 27.