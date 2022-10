Blaue Flecken, grüne Hochburgen: So wurde in Oberösterreichs Gemeinden gewählt

Der Wahlsieger heißt auch in Oberösterreich ganz klar: Alexander Van der Bellen. Mit einem Ergebnis von 53,19 Prozent (ohne Briefwahlstimmen) liegt das Ergebnis des neuen, alten Präsidenten hierzulande zwar knapp unter dem bundesweiten Wert von 54,60 Prozent (ohne Briefwahlstimmen) – allerdings gibt es einige Ausreißer. So erzielte Van der Bellen sein landesweit bestes Ergebnis in Pötting (Bezirk Grieskirchen): 72,73 Prozent machten ihr Kreuzerl beim Amtsinhaber. Wie bereits 2016 war er in Obertraun (72,35 Prozent) stark, das drittbeste Ergebnis holte er ein St. Georgen bei Obernberg am Inn (68,80 Prozent).

Die Top-Gemeinden für Van der Bellen:

Pötting (Bezirk Grieskirchen): 72,73 Prozent Obertraun (Bezirk Gmunden): 72,35 Prozent St. Georgen bei Obernberg am Inn (Bezirk Ried im Innkreis): 68,80 Prozent

Nicht einmal jeder Dritte votierte in der 770-Seelen-Gemeinde Auerbach (Bezirk Braunau am Inn) für Van der Bellen: Mit 29,36 Prozent holte der Präsident dort sein oberösterreichweit schlechtestes Ergebnis, gefolgt von Redleiten (31,19 Prozent) und Höhnhart (33,19 Prozent).

Die Flop-Gemeinden für Van der Bellen:

Auerbach (Bezirk Braunau am Inn): 29,36 Prozent Redleiten (Bezirk Vöcklabruck): 31,19 Prozent Höhnhart (Bezirk Braunau am Inn): 33,19 Prozent

Ganz Oberösterreich ist "grün" – ganz Oberösterreich? Nein, in acht Gemeinden rangiert der neue, alte Bundespräsident nicht auf Platz Eins. Die blauen Flecken liegen großteils im Innviertel. So holte Walter Rosenkranz in Höhnhart (Bezirk Braunau) mit 41,97 Prozent der Stimmen sein bestes Ergebnis in Oberösterreich. In jenen Gemeinden, in denen Van der Bellen besonders stark war, erzielte der FP-Kandidat gar nur einstellige Ergebnisse: Nur 7,85 Prozent der Wahlberechtigten in Obertraun stimmten für Rosenkranz, 8,73 Prozent waren es in Hallstatt, 9,89 Prozent in Ottensheim.

Die Top-Gemeinden für Rosenkranz:

Höhnhart (Bezirk Braunau am Inn): 41,97 Prozent Roßbach (Bezirk Braunau am Inn): 40,99 Prozent Enzenkirchen (Bezirk Schärding): 40,35 Prozent

Die Flop-Gemeinden für Rosenkranz:

Obertraun (Bezirk Gmunden): 7,85 Prozent Hallstatt (Bezirk Gmunden): 8,73 Prozent Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung): 9,89 Prozent

Das Rennen um Platz Drei könnten auch in Oberösterreich die Briefwahl-Stimmen entscheiden. Laut derzeitigem Auszählungsstand (ohne Briefwähler) hat Boulevard-Kolumnist Tassilo Wallentin mit 7,66 Prozent knapp die Nase vorne. In Jeging (Bezirk Braunau) holte er mit 15,27 Prozent oberösterreichweit sein bestes Ergebnis. Jeweils 11,98 Prozent der Wählerstimmen sicherte sich Wallentin in den Mühlviertler Gemeinden Haibach im Mühlkreis und in Niederkappel. Sein schlechtestes Ergebnis fuhr Wallentin mit 1,88 Prozent in Obernberg am Inn (Bezirk Ried im Innkreis) ein.

Die Top-Gemeinden für Wallentin:

Jeging (Bezirk Braunau): 15,27 Prozent Haibach im Mühlkreis (Bezirk Urfahr-Umgebung): 11,98 Prozent Niederkappel (Bezirk Rohrbach): 11,98 Prozent

Die Flop-Gemeinden für Wallentin:

Obernberg am Inn (Bezirk Ried im Innkreis): 1,88 Prozent Pötting (Bezirk Grieskirchen): 2,55 Prozent Weilbach (Bezirk Ried im Innkreis): 2,79 Prozent

Der derzeit viertplatzierte Dominik Wlanzy erfuhr in Klam (Bezirk Perg) mit 13,33 Prozent den höchste Zustimmungswert im Bundesland – die Mühlviertler Gemeinde ist österreichweit als Location für Rockkonzerte bekannt. Das schlechteste Ergebnis holte der auch als Marco Pogo bekannte Bierpartei-Gründer mit 3,06 Prozent in Dimbach (Bezirk Perg). Gesamt punktete Wlazny etwas stärker in klassisch eher roten oder grünen Gegenden – etwa in Linz (8,13 Prozent), dem Seengebiet und dem Salzkammergut.

Null Stimmen für Brunner

Sein bestes Oberösterreich-Ergebnis schaffte MFG-Kandidat Michael Brunner in Altschwendt (Bezirk Schärding) mit 6,92 Prozent. Das ist auch der viertbeste Gemeindewert in ganz Österreich für Brunner. Brunner ist zugleich der einzige Kandidat, der in Oberösterreich in einer Gemeinde null Stimmen bekam – in St. Georgen bei Obernberg am Inn (Bezirk Ried im Innkreis).

Der in Oberösterreich geborene Schuhfabrikant Heinrich Staudinger erreichte in Mörschwang (Ried im Innkreis) sein bestes Ergebnis (8,53 Prozent) in Oberösterreich und das zweitbeste bundesweit – das ist übrigens auch jener Ort, in dem Gerald Grosz seinen schlechtesten Wert (0,78 Prozent) verzeichnete. In Schwanenstadt, wo Staudinger aufwuchs, entfielen nur 4,1 Prozent auf den Wahl-Waldviertler. Sein schwächstes Ergebnis fuhr er in Antiesenhofen (Bezirk Ried im Innkreis) mit 0,30 Prozent ein. Grosz schaffte sein oberösterreichweit bestes Ergebnis in der Thermen-Gemeinde Geinberg (Bezirk Ried im Innkreis) mit 12,41 Prozent.

Wahlmuffel im Innviertel

Besonders wahlfreudig zeigten sich heuer die Mühlviertler: Jene drei Gemeinden mit der höchsten Wahlbeteiligung liegen allesamt nördlich der Donau. So schritten in Schönau im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) 69,36 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne. 68,75 Prozent waren es in Hörbich (Bezirk Rohrbach) und 68,29 Prozent in St. Nikola an der Donau (Bezirk Freistadt).

Die Wahlmuffel sind hingegen im Innviertel zu finden: In Freinberg (Bezirk Schärding) fand nur gut ein Drittel (35,85 Prozent) den Weg ins Wahllokal, das ist oberösterreichweit der schlechteste Wert. In Überackern (Bezirk Braunau am Inn) machten 39,68 Prozent der Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch, in Gurten (Bezirk Ried im Innkreis) waren es 40,56 Prozent.

Wahlbeteiligung: Die Top-Gemeinden

Schönau im Mühlkreis (Bezirk Freistadt): 69,36 Prozent Hörbich (Bezirk Rohrbach): 68,75 Prozent St. Nikola an der Donau (Bezirk Freistadt): 68,29 Prozent

Wahlbeteiligung: Die Flop-Gemeinden

Freinberg (Bezirk Schärding): 35,85 Prozent Überackern (Bezirk Braunau am Inn): 39,68 Prozent Gurten (Bezirk Ried im Innkreis): 40,56 Prozent

Video: OÖN-Online-Ressortleiterin Barbara Eidenberger analysiert die Wiederwahl Van der Bellens

Die Oberösterreich-Ergebnisse im Überblick: