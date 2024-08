Bis zu 2223 Euro pro Schulkind im Jahr: Finanzielle Belastung für Eltern steigt

Zu Schulbeginn müssen Eltern wieder tief in die Tasche greifen. Knapp 2200 Euro zahlen sie pro Kind und Schuljahr, ergab eine neue Studie der Arbeiterkammer (AK) Österreich. Etwa 2500 Eltern in ganz Österreich haben für die Schulkostenstudie der AK ein Jahr lang Tagebuch über ihre Ausgaben geführt. 60 Prozent von ihnen geben an, dass die Ausgaben für den Schulbesuch der Kinder für sie eine finanzielle Belastung darstellen.

Mehr als 80 Prozent der befragten Eltern sagten aber auch, dass sie für den schulischen Erfolg ihrer Kinder finanzielle Opfer bringen würden. Für AK-Präsidentin Renate Anderl ist es dennoch eine "untragbare Entwicklung der Bildungsgerechtigkeit", dass Eltern für den Schulbesuch ihrer Kinder draufzahlen müssen. Das verschärfe die Schieflage bei den Bildungschancen weiter.

AK rät, Aktionspreise zu nutzen

Besonders teuer kommt den Eltern der Schulbeginn zu stehen. Für den Einkauf der Schulsachen bezahlen sie im Schnitt 304 Euro. Der Konsumentenschutz der AK Oberösterreich hat bereits Mitte August einen Probeeinkauf gemacht. Anhand einer Schulartikelliste für die erste Klasse hat man die Grundausstattung eines Taferlklasslers eingekauft. Dabei gibt es teils große Preisunterschiede, wie die Konsumentenschützer herausfanden. Zwischen 78 und 129 Euro zahlte man für den Mustereinkauf. Auch bei einer Umfrage der OÖN in der Linzer Innenstadt nennen Eltern ähnliche Preise für den Schuleinkauf ihrer Sprösslinge. Viele versuchen zu sparen und wiederzuverwenden.

Die AK rät, bei Schuleinkäufen Aktionspreise zu nutzen, um bei Markenprodukten zu sparen. Bei billigeren Produkten könne es sein, dass man doppelt kaufen müsse, so die Konsumentenschützer. Wer könne, solle hochwertige Produkte, für die es auch Ersatzteile gebe, kaufen. Diese seien auch oft besser für die Umwelt.

Autorin Nicole Oirer Nicole Oirer

