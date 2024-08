Sicherheit am Schulweg: Karte zeigt Gefahrenstellen

Unübersichtliche Kreuzungen, gefährliche Straßenübergänge und gestresste Autofahrer im Frühverkehr. Auf dem Schulweg lauern viele Gefahren. Umso wichtiger, dass Eltern den täglichen Weg zur Schule mit ihren Kindern schon üben, bevor der Ernst des Lebens wieder beginnt.

Lesen Sie auch: Suche nach Pflichtschullehrern: 301 Stellen noch offen

"Eine gute Vorbereitung und ausreichend Übung helfen dabei, sicher in die Schule und wieder nach Hause zu kommen", sagt Joachim Rauch von der AUVA. Bestenfalls beginnen Eltern bereits jetzt damit, gemeinsam mit dem Kind den geeignetsten Fußweg zur Schule auszusuchen. Dieser geeignetste Weg kann auch Umwege bedeuten, idealerweise hat er Hilfsmittel zur Straßenüberquerung wie Ampeln, Schulweglotsen, Zebrastreifen oder Mittelinseln.

Schulweg auf Augenhöhe betrachten

Bei der Suche nach dem besten Schulweg ist es wichtig, dass sich die Eltern auf Augenhöhe der Kinder begeben – wortwörtlich. Überquerungen sollte man sich aus der Perspektive der Kinder überprüfen. Sieht das Kind gut, kann es Augenkontakt zum Autofahrer herstellen? Sichthindernisse wie Kurven, Kuppen, Hausvorsprünge oder Gebüsche sind dabei zu vermeiden.

Lesen Sie auch: 7 Tipps für einen nachhaltigen Umgang mit Schulmaterial

Stress am Schulweg trägt außerdem zur Gefahr bei. Der Weg übt man am besten ohne Zeitdruck schon vor Schulbeginn regelmäßig. Auch vor der Schule braucht man genug Zeit, um den Weg ohne Hektik zu absolvieren. Ablenkungen, wie etwa ein Smartphone, haben am Schulweg nichts zu suchen und bleiben am besten einfach in der Tasche.

Karte zeigt Gefahrenstellen

Der VCÖ sammelt unter dem Namen "Schulwegcheck" derzeit Gefahrenstellen am Schulweg in einer österreichweiten Karte. Egal ob unübersichtliche Kreuzung, zu schnelle Autofahrer oder gefährliche Engstellen. Problemstellen können dem VCÖ noch bis Ende Oktober 2024 gemeldet werden. Dieser leitet die Einträge dann anonymisiert auch an die zuständigen Gemeinden und Stadtverwaltungen weiter. Die Karte gibt es unter map.vcoe.at/schulwegcheck

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper