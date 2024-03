Bewerbungen als Narzissenhoheit: "Authentisch bleiben und Gaudi haben"

Authentisch sein, über das Ausseerland und seine Traditionen Bescheid wissen und Durchhaltevermögen beweisen – das sind die wohl wichtigsten Eigenschaften, die die Bewerberinnen für das Amt als künftige Narzissenhoheit mitbringen sollten. "Und das Wichtigste beim Casting: einfach eine Gaudi haben und offen sein für Neues", sagt Narzissenprinzessin Sophia Hellwig aus Gmunden. "Die Jury merkt sofort, wenn sich die Kandidatinnen verstellen. Vor allem übernimmt man als Hoheit das Amt für ein ganzes Jahr. Da muss man einfach sich selbst treu bleiben", lautet der Tipp von Narzissenkönigin Michaela Ertlschweiger.

Noch repräsentieren die amtierenden Narzissenhoheiten das Ausseerland. Doch die Suche nach ihren Nachfolgerinnen läuft bereits: Noch bis 28. April können sich junge Damen im Alter von 18 bis 30 Jahren bewerben – entweder online oder per Post. Was dafür benötigt wird: ein Lebenslauf, zwei Fotos und wenige Zeilen, warum man als Hoheit geeignet wäre. Etwa 30 bis 40 Kandidatinnen werden zum Casting am 4. Mai an den Grundlsee eingeladen, wo sie sich dem Urteil einer Jury stellen.

Spannender Krönungsabend

Die drei Narzissenhoheiten stehen somit bereits nach dem Casting fest. Wer jedoch die Königin wird, das entscheidet das Publikum am Krönungsabend in Bad Aussee. "Dadurch wird der Abend noch einmal spannender und wir freuen uns, dass auch das Publikum vor Ort an der Wahl beteiligt ist", sagt Rudolf Grill, Obmann des Narzissenfestvereins.

Nähere Informationen zur Bewerbung als Narzissenhoheit gibt es auf narzissenfest.at

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger

