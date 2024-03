Das Klima wird auch das Narzissenfest wandeln

Es ist das größte Blumenfest Österreichs, bei dem auch in diesem Jahr wieder Millionen der weißen Sternnarzissen in kunstvoll gesteckten Figuren bewundert werden können. Tausende Besucher werden am 2. Juni, dem Festsonntag, in der Gemeinde Grundlsee erwartet, wenn in diesem Jahr wieder der beliebte Bootskorso mit den Narzissenfiguren auf dem See stattfindet. Doch der Klimawandel könnte sich nun schon bald auf das traditionelle Narzissenfest auswirken.