Betrunkener Teenager stürzte mit Auto in Traun - Beifahrer ertrank

Die 19-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land war mit ihrem Auto gegen 1 Uhr gemeinsam mit einem 18-jährigen Freund aus dem Bezirk Wels-Land entlang der Meierhofgasse in Lambach Richtung Stadl-Paura unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Wagen an der dortigen Kreuzung geradeaus von der Fahrbahn ab. Der Wagen flog über eine steile Böschung und stürzte in die Traun. Die junge Frau kletterte durch ein geöffnetes Fenster aus dem bereits sinkenden Fahrzeug und konnte sich an das Ufer retten.

Bild: FF Lambach

Ihr Beifahrer wurde erst nach etwa einer halben Stunde durch Taucher der Freiwilligen Feuerwehr Stadl-Paura in einer Tiefe von etwa vier Metern im Fahrzeug gefunden. Ein Notarztteam versuchte den 18-Jährigen noch zu reanimieren, was jedoch erfolglos blieb. Die 19-Jährige wurde unterkühlt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht. Ein durchgeführter Alkotest bei dem Mädchen ergab einen Wert von 1,0 Promille.

Die Bergung des Pkw wurde von der Berufsfeuerwehr Wels, FF Lambach und FF Stadl-Paura durchgeführt.