Betrunkener krachte mit Auto gegen Lkw

Ein 40-jähriger Deutscher fuhr am Mittwoch kurz vor Mittag mit seinem Sattelzug auf der Altheimer Landesstraße Richtung Braunau am Inn. Im Gemeindegebiet von Weng im Innkreis bemerkte er einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 53-jährigen Ungarn, welcher sein Fahrzeug langsam aber stetig zur Fahrbahnmitte und danach in Richtung des linken Fahrbahnrand lenkte.

Der Lkw-Fahrer lenkte an den äußerst rechten Fahrbahnrand, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Er kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Wagen des Ungarn wurde auf einen Güterweg geschleudert. Der Autolenker erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Braunau am Inn gebracht. Ein Alkoholtest ergab 2,22 Promille Alkohol im Blut. Der Deutsche blieb unverletzt.