Betrunkener 16-Jähriger stahl Auto der Mutter und verunglückte

In der Nacht zum Samstag fuhr der 16-jährige führerscheinlose und offensichtlich alkoholisierte Bursch (so steht es im Polizeibericht) mit dem Auto seiner Mutter spazieren. Kurz vor 2 Uhr verlor er in der Stelzhamerstraße die Kontrolle über das Fahrzeug, kam ins Schleudern und von der Straße ab. Dabei hatte er noch unglaubliches Glück. Das Wagen kappte einen Baum, übersprang einen etwa zwei Meter tiefen und drei Meter breiten Graben und landete auf einem Parkplatz. Dort krachte er gegen mehrere geparkte Fahrzeuge. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Bursch erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Ein Alkovortest ergab ein Ergebnis von 1,46 Promille. Anzeigen folgen, so die Polizei.