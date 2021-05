Befreiungsfeiern wieder nur in kleinem Rahmen

Wieder keine Menschenmassen am Appellplatz, kein Fahnenmeer, doch immerhin ein kleiner Gedenkzug. Wegen der Covid-19-Pandemie wird der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen durch US-Truppen und der Kapitulation der Deutschen Wehrmacht heuer großteils wieder virtuell gedacht.

Bereits heute lädt das Mauthausen Komitee Österreich zum neunten Mal zum "Fest der Freude" auf dem Wiener Heldenplatz. Die Feier wird per Livestream in den Sprachen Deutsch und Englisch auf www.festderfreude.at und ab 18.20 Uhr auf ORF III übertragen.

Unter dem Motto "Vernichtete Vielfalt" wird bei der Feier an die Vielfalt der Opfergruppen, die von den Nationalsozialisten verfolgt, interniert und ermordet wurden, erinnert. Am Rednerpult sprechen unter anderem Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Zeitzeugin Katja Sturm-Schnabl.

Die Internationale Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen findet dann am Sonntag, dem 16. Mai, von 11 bis 12.30 Uhr mit reduzierter Teilnehmerzahl in Form eines Gedenkzugs statt. Ein Livestream von der Befreiungsfeier ist auf der Seite des Mauthausen Komitees www.mkoe.at und auf ORF III zu sehen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird bereits am Freitag die KZ-Gedenkstätte in Mauthausen besuchen.