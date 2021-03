Auto krachte gegen Schneeräumfahrzeug - drei Verletzte

Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Liezen fuhr gegen 20.15 Uhr mit einem Schneeräumfahrzeug beim Bosrucktunnel-Nordportal auf die Pyhrnautobahn A9 Richtung Wels auf. Unmittelbar nachdem er mit seinem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen beschleunigte, fuhr ein 33-jähriger ungarischer Staatsbürger mit seinem Pkw aus dem Bosrucktunnel. Dabei prallte der Wagen trotz Vollbremsung, bei starkem Schneefall, aus noch ungeklärter Ursache gegen das Heck des Lkw. Der Pkw kam nach dem Anprall auf dem rechten Fahrstreifen, quer zur Fahrtrichtung, zum Stillstand. Der Lenker sowie seine beiden Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf eingeliefert.

Reihe von Unfällen auf der Wiener Bundesstraße

Schneefälle haben in Oberösterreich am Mittwoch und am Donnerstagfrüh für etliche Unfälle gesorgt. Allein fünf ereigneten sich auf der Wiener Bundesstraße (B1) in Attnang-Puchheim im Bezirk Vöcklabruck. Mehrere Personen wurden bei den Unfällen verletzt. Im Bereich Hotzberg in Attnang-Puchheim war Mittwochabend ein Pkw aufgrund des starken Schneefalles von der Fahrbahn abgekommen und stand in der Wiese neben der Straße. Dadurch wurde eine 33-jährige Autolenkerin abgelenkt und prallte frontal gegen den Wagen eines 56-Jährigen.

Für die Bergung musste die Bundesstraße zwischen Attnang und Vöcklabruck für eine Stunde gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet werden. Im Stau ereigneten sich auf der schneeglatten Fahrbahn drei weitere Kollisionen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Aber bei den Bergungsarbeiten kam ein Feuerwehrmann zu Schaden und wurde ins Spital gebracht.