Auto des flüchtigen Roland Drexler in Fraunschlag gefunden: Was bisher bekannt ist

Die Polizei hat am Freitagvormittag mitgeteilt, das Fluchtauto jenes Jägers gefunden zu haben, der am Montag zwei Menschen im Mühlviertel erschossen haben soll. Das Auto sei nahe dem Tatort der ersten Bluttat in Fraunschlag (Gemeinde Altenfelden) von einem Zeugen entdeckt worden. Das Fahrzeug habe in einem Waldstück geparkt, es habe sich niemand darin befunden, sagte Polizeisprecher Michael Babl im OÖN-Interview. Es wurde von der Polizei sichergestellt.

Mehr lesen Sie hier: Nach Amoklauf im Mühlviertel: Auto von Täter in Waldstück gefunden

„Wir suchen jetzt den Bereich genau ab“, so Babl. Man gehe davon aus, dass der Verdächtige Roland Drexler noch lebt und auf der Flucht ist. „Der Mann ist gefährlich und bewaffnet, darum sollten Menschen im Umkreis des Fundorts daheim bleiben“, warnte der Polizeisprecher.

Polizeisprecher Michael Babl im Interview:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Das Auto wurde in einem Waldstück gefunden, der Bereich war von der Polizei bereits zuvor abgesucht worden. Derzeit untersucht die Tatortgruppe des Landeskriminalamts den Wagen und wertet die Spuren aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.