Nach Amoklauf im Mühlviertel: Auto von Täter offenbar in Waldstück gefunden

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konzentriert sich die Suche nach dem flüchtigen Täter aktuell auf ein Waldstück im Bezirk Rohrbach. Wie die Polizei vor Kurzem mitteilte, wurde dort das Auto von Roland Drexler gefunden. Es kursieren WhatsApp-Nachrichten, die die Bewohner vor Ort dazu auffordern, das Haus nicht zu verlassen. Auf dem Güterweg Partenreit (Gemeinde Arnreit) haben sich bei einem Hopfenfeld schwer bewaffnete Polizisten positioniert, wie OÖN-Mühlviertel-Redakteur Thomas Fellhofer berichtet:

Polizeieinsatz in Partenreit Bild: OÖN/fell

Für 11 Uhr hat die Polizei nähere Informationen angekündigt, wir sind vor Ort in Altenfelden und berichten aktuell.

Gebiet mit Drohnen abgesucht

Rund 100 Quadratkilometer groß ist das Gebiet rund um Altenfelden, das die Polizei bereits abgesucht hat - darunter auch unwegsames Waldgelände, Wiesen und Felder. 220 Hinweise sind seit dem Gewaltverbrechen am Montag bis Donnerstagabend bei der Polizei eingegangen. Doch eine heiße Spur zu dem flüchtigen Verdächtigen gab es bis dahin nach wie vor nicht.

Auch am Allerheiligen-Tag sind die Sicherheitskräfte im Einsatz und gehen jedem neuen Hinweis nach. Bei Fraunschlag zwischen Arnreit und Altenfelden waren am Vormittag zwei große Drohnen in der Luft.

Auch Polizeihubschrauber umkreisen nach wie vor das Gebiet:

Die Exekutive bittet weiter um die Mitarbeit aus der Bevölkerung. Der mutmaßliche Täter dürfte mit einem silbernen VW Caddy mit dem Kennzeichen RO-231 EL unterwegs sein. Bei Sichtung solle man unbedingt den Notruf wählen und nicht selber Kontakt mit ihm aufnehmen, da der 56-Jährige bewaffnet sei und als "sehr, sehr gefährlich "gelte, so die Polizei.

Neue Details zum Amoklauf: Verdächtiger nahm sich für den Tag der Tat frei

