Auf der Suche nach den 3 Narzissenhoheiten

Die aktuell kühleren Temperaturen verschaffen den Sternnarzissen im Ausseerland – und somit auch den Veranstaltern des Narzissenfests – eine Verschnaufpause. Denn die Narzissen stehen bereits im Wachstum. Ob Hunderttausende davon für die Narzissenfiguren Ende Mai gepflückt werden können, hängt von der weiteren Wetterlage ab. Die Veranstalter selbst bleiben aber optimistisch. "Wir müssen abwarten und mit dem arbeiten, was uns die Natur gibt. Es ist ein Fest, das wir am 2. Juni gemeinsam mit der Natur feiern", sagt Maria Schoiswohl, Sprecherin des Narzissenfestvereins.

Gemeinsame Erlebnisse

Während aber die Narzissen noch eine Wachstumsbremse bekommen, geht die Suche nach den neuen Narzissenhoheiten weiter. Denn auch in diesem Jahr werden drei junge Damen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren zur Narzissenkönigin bzw. zu Narzissenprinzessinnen gekrönt, um ein Jahr lang die Region Ausseerland-Salzkammergut zu repräsentieren. "Wir waren bei der Skiflug-WM, beim Steirerball in der Hofburg und bei vielen anderen Veranstaltungen dabei – das Schönste war definitiv das Narzissenfest selbst", sagt die amtierende Narzissenkönigin Michaela Ertlschweiger.

Auch Oberösterreichs Narzissenprinzessin Sophia Hellwig aus Gmunden blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf das Jahr zurück: "Es ist natürlich sehr schade, dass diese Zeit nun zu Ende geht, aber wir haben so viele tolle Erlebnisse, die uns drei Narzissenhoheiten verbinden."

"Was zählt, ist die Persönlichkeit"

Noch bis 28. April können sich Interessierte online oder per Post bewerben, am 4. Mai laden die Veranstalter zum offiziellen Casting ins Ausseerland, wo sich die jungen Damen einer Jury stellen. Welche Tipps haben die amtierenden Hoheiten für ihre Nachfolgerinnen? "Was zählt, ist die Persönlichkeit und dass man sich mit dem Ausseerland identifizieren kann. Und es ist auf jeden Fall empfehlenswert, in Tracht zu kommen", sagt Narzissenprinzessin Celin Pichler.

Wer tatsächlich Königin beim diesjährigen 64. Narzissenfest wird, das entscheidet das Publikum beim Krönungsabend am 30. Mai in Bad Aussee selbst. "Es bleibt also bis zum Schluss spannend, wer die Königin wird", sagt Rudolf Grill, Obmann des Narzissenfestvereins.

Details zur Bewerbung als Narzissenhoheit gibt es unter narzissenfest.at/bewerbung

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger

