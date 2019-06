Auf A1 gegen Anzeigetafel geprallt: Unfallopfer in Spital gestorben

Der Tiroler war am Sonntag gegen 6:30 Uhr mit seinem Pkw samt Anhänger auf der A1 Richtung Wien unterwegs, als der Unfall passierte. Bei der Zufahrt zur Raststation Lindach Süd war er mit seinem Auto links von der Fahrbahn abgekommen, hatte ein Hinweisschild gestreift und war ungebremst gegen eine Anzeigetafel geprallt. Der Verletzte wurde von der Feuerwehr Laakirchen aus dem Auto befreit und mit dem Helikopter Christophorus in den Med Campus III nach Linz geflogen. Dort starb er am Dienstag.

