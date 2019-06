Ungebremst auf A1 gegen Tankstellen-Tafel geprallt

Bei einem schweren Verkehrsunfall Sonntagfrüh gegen 6.30 Uhr auf der A1 in Laakirchen sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Ein 63 Jahre alter Pkw-Lenker aus Tirol war aus unbekannter Ursache bei der Zufahrt zur Raststation Lindach Süd in Laakirchen links von der Fahrbahn abgekommen. Er streifte zuerst ein Hinweisschild und prallte danach ungebremst gegen die Anzeigetafel einer Tanktstelle. Der Tiroler und seine 62-jährige Ehefrau wurden in dem Wrack eingeklemmt. Der Feuerwehr Laakirchen gelang es die beiden Schwerverletzten aus dem völlig demolierten Fahrzeug zu befreien. Der Lenker wurde mit einem Notarzthubschrauber zum Med Campus III nach Linz gebracht. Die Rettung brachte die Frau ins Klinikum Wels. Die beiden Hunde der Eheleute, die ebenfalls im Auto waren, überlebten den Unfall. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die A1 in Richtung Wien von 7.30 Uhr bis 8.15 Uhr gesperrt werden.

Auffahrunfall auf der A25

Auch in Pucking kam es am Wochenende auf der A25 zu einem Unfall. Ein 18-Jähriger aus Linz fuhr auf das Heck des Pkw einer 33-jährigen Freitstädterin auf. Der junge Linzer verlor daraufhin die Herrschaft über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Pkw prallte gegen die Leitschiene, ehe er entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam.

Die 33-Jährige bemerkte lediglich einen Schlag gegen das Heck ihres Fahrzeugs und blieb auf dem Pannenstreifen stehen. Den Pkw des 18-Jährigen hatte sie nicht gesehen.

Der 18-Jährige, die 33-Jährige und ihre mitfahrende Mutter (53) wurden mit leichten Verletzungen ins das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Der linke Fahrstreifen der A25 Richtung Linz war von 23 bis etwa 0.45 Uhr gesperrt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Laakirchen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.