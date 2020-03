Die freien Parkplätze in der Gmundner Traunsteinstraße waren rar gesät. Am Grünberg tummelten sich die Ausflugsgäste, in Richtung Laudachsee spazierten die Familien. Und auch die Seen im Salzkammergut verzeichneten vergangenen Samstag durch das frühlingshafte Wetter regen Zulauf. "Den Einheimischen ist das sehr negativ aufgefallen", sagt Markus Siller (SP), Bürgermeister von Ebensee.