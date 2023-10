An diesen Orten in Oberösterreich soll es spuken

Mysteriöse Geschehnisse, nächtliche Erscheinungen und geheimnisvolle Lichtgestalten - auch in Oberösterreich soll es einige Spukorte geben, um die sich Sagen und Legenden ranken. In diesen sieben überlieferten (Märchen?)Geschichten geht nicht alles mit rechten Dingen zu:

1. "Weiße Frau" im Schloss Walchen

Der Legende nach geistert bis heute Dorothea Juliana von Gurland als „weiße Frau“ im Schloss Walchen (Bezirk Vöcklabruck) herum. Das Geschlecht der Grafen Gurland starb 1736 binnen kurzer Zeit, vermutlich durch eine Pest- oder Choleraepidemie. Die Gräfin sei aus Schmerz über den Verlust ihrer Familie „wahnsinnig“ geworden, heißt es. Ihr Antlitz hinter unbeleuchteten Fenstern des Schlosses verkünde Unglück, sagt man.

2. Spuk im Schloss Eggendorf

Auch im Schloss Eggendorf im Bezirk Linz-Land soll eine geheimnisvolle weiße Frau ihr Unwesen treiben. Überliefert ist ein Vorfall bei einem Familienfest der Schlossbesitzer: Um Mitternacht habe plötzlich die Glocke der Kapelle wie wild zu läuten begonnen. Die Lichter im Schloss hätten sich schlagartig erhellt und die 50 Festgäste erschreckt.

Schloss Egggendorf Bild: (Archiv)

Schloss Eggendorf (Foto: Archiv)

3. Geist im Schloss Tollet

Ein Bauernsohn wurde von einem Knecht beschuldigt, im Schloss Tollet (Bezirk Grieskirchen) einen Silberlöffel gestohlen zu haben. Er beteuerte seine Unschuld, wurde aber zum Tode verurteilt. Als letzte Bitte verlangte er, auf dem Galgen so gehängt zu werden, dass er auf sein Elternhaus sehen könne. Nach einiger Zeit heiratete der Knecht. Er erhielt vom Grafen von Tollet die Erlaubnis, sich einen Baum zur Anfertigung einer Wiege nehmen zu dürfen. Als man aber den Baum fällte, fand man in einem Nest den angeblich gestohlenen Löffel. Zum Gedächtnis errichtete man an der Richtstätte eine Kreuzsäule, die noch heute steht. Im Schloss Tollet soll der Geist des Bauernsohns im Zimmer östlich neben der Kapelle herumspuken.

Schloss Tollet Bild: (Weihbold)

Schloss Tollet (Foto: Weihbold)

4. Blutig

In der Burgruine Stauf in Haibach ob der Donau soll der Sage nach ein schwarzer Mann mit blutigem Haupt erscheinen. Auch im Schlossgraben der Burgruine Schaunberg in Hartkirchen zeigen sich um Mitternacht zwei blutige Gestalten und schweben klirrend an dem alten Gemäuer vorbei.

Burgruine Stauf Bild: (Weihbold)

Burgruine Stauf (Foto: Weihbold)

5. Geisterzimmer in Mondsee

Neben dem Nordturm der Mondseer Kirche befindet sich über dem Eingang zum Museum Mondseeland das große Fenster des "Geisterzimmers". Von diesem Zimmer wird erzählt, dass es darin spukt. Ein früherer Schlossherr wollte sich selbst davon überzeugen und beschloss, eine Nacht in dem Zimmer zu verbringen. Kaum lag er im Bett tobte ein gewaltiger Lärm, der Tisch wurde gerückt, die Sessel schlugen aneinander, Fenster und Gläser klirrten. Das "Geisterzimmer" dient heute als Ausstellungsraum.

6. Fliegende Ziegel

Das Fenster des Turmes des Schlosses Wildberg im Haselgraben, an dem der deutsche König Wenzel der Faule (1361 -1419) gefangen saß, kann nicht vermauert werden. Wie die Legende besagt, werden die bei Tag eingelegten Ziegel nachts wieder hinausgeschleudert.

7. Rollende Kugel

Auf Burg Altpernstein in Micheldorf befand sich eine eiserne Kugel, die von Zeit zu Zeit auf dem Dachboden wie wild herumrollte, ohne angehalten werden zu können. Nach einer anderen Überlieferung war sie in der Rüstkammer und rollte, wenn man sie in die Hand nahm, ins Heu. Mit der Kugel sollen einst Ritter Kegeln gespielt haben.

Burg Altpernstein Bild: (Archiv)

Burg Altpernstein (Foto: Archiv)

