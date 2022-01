Ein Einfamilienhaus in Weißenkirchen im Attergau. An der Hausmauer lehnt ein Schlitten. Ein dunkelblauer Klebestreifen der Kriminalpolizei pickt auf der Eingangstür. Das Haus ist behördlich versiegelt. Hier wohnte das Ehepaar S. mit seinen fünf Kindern. Samstagnachmittag war es zur Bluttat gekommen. Simone S. saß am Esstisch, mit dem Rücken zu ihrem Ehemann Daniel, als dieser zur Pistole griff und der 42-Jährigen in den Hinterkopf schoss. Die Kinder waren zuhause.