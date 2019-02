Als Lichtmess noch ein Feiertag war

LINZ. Kerzenweihe, Glanglmarkt und Bauernregeln: Früher war der 2. Februar ein Festtag für Dienstboten und Lostag im bäuerlichen Kalender – noch heute gibt es ein reges Brauchtum.

Heute werden am 2. Februar in vielen Pfarren Kerzen geweiht. Bild: Jack Haijes

Der 2. Februar ist ein Tag mit langer Tradition: Schon im 5. Jahrhundert gab es 40 Tage nach Weihnachten Lichterprozessionen. Erinnert wurde dabei an die biblische Geschichte von Jesus, der von seinen Eltern in den Tempel gebracht worden war. Zwei Propheten erkannten ihn und priesen ihn als "Licht der Welt". Noch heute ist der 2. Februar im liturgischen Kalender der katholischen Kirche ein Fest: "In vielen Pfarren gibt es Messen, oft werden Kinder gesegnet und Kerzen geweiht", sagt Florian Wegscheider von der Katholischen Privat-Uni Linz. Früher wurden auch schwarze Wetterkerzen geweiht, erklärt Alexander Jalkotzy, Volkskundler beim Land Oberösterreich: "Sie wurden angezündet, wenn ein Unwetter nahte."

Bis 1912 war Maria Lichtmess sogar offizieller Feiertag. Vor allem im bäuerlichen Leben spielte er eine große Rolle: "Die Dienstboten wurden vom Bauern ausbezahlt und erhielten ein Festmahl", sagt Jalkotzy. Sie packten ihr Hab und Gut und suchten bei einem anderen Bauern eine Anstellung, wiederum für ein Jahr.

Glanglmarkt seit 150 Jahren

Viele Dienstboten hielten sich kleine Haustiere, etwa Hühner oder Tauben. Doch beim Wechsel des Dienstherren konnten sie die Tiere oft nicht mitnehmen. Daraus entstanden Kleintiermärkte, die Glanglmärkte genannt wurden. Heute gibt es in ganz Österreich nur noch einen. Er findet heute von fünf bis 12 Uhr in der Messehalle in Wels statt. "Unseren Markt gibt es schon seit mehr als 150 Jahren", sagt Organisator Fritz Stinglmayr nicht ohne Stolz. Verkauft werden Hühner, Enten, Gänse, Hasen und Meerschweinchen. Die lange Tradition mache sich bezahlt, meint Stinglmayr: "Wir erwarten bis zu 3500 Züchter und Besucher aus ganz Österreich."

Wenn die Tage endlich länger werden

Acht Stunden und 20 Minuten: So kurz dauert es am 21. Dezember, dem Tag der Wintersonnenwende, in Linz vom Sonnenaufgang bis zu ihrem Untergang. Das ist der kürzeste Tag des Jahres, die finstere Zeit erreicht ihren Höhepunkt.

Mehr als einen Monat später, am heutigen Lichtmess-Tag, sind die Tage schon wieder spürbar länger. Nun dauert es exakt eine Stunde und 13 Minuten länger zwischen dem Sonnenaufgang um 7:31 Uhr und dem Sonnenuntergang um 17:04 Uhr.

Im Volksmund hat sich für das Fortschreiten der Tageslänge längst ein Sprichwort entwickelt: „Zu Weihnachten a Muckngahn (Mückenschritt), zu Neujahr a Hahntritt, zu Heilig-Drei-König’ a Hirschensprung und zu Maria Lichtmess a ganze Stund’.“

Pro Tag nehme die Tageslänge bis zur Sommersonnenwende ungefähr vier Minuten zu, sagt Alois Regl vom Astronomischen Arbeitskreis Salzkammergut. Am 21. Juni dauert der Tag dann 16 Stunden und fünf Minuten.

Astronomisch betrachtet habe Lichtmess aber keinerlei Bedeutung, erklärt Redl: „Aber im Februar merkt man dann schon, dass die Tage länger werden.“

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema