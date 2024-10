Alpenverein ist in "Bergnot" geraten

Starkregen, Muren, Hangrutsche, Felsstürze und Stürme: "Der vergangene Sommer gibt einen bitteren Vorgeschmack, worauf wir uns in den kommenden Jahren am Berg einstellen müssen", sagt Österreichs Alpenvereinspräsident Wolfgang Schnabl bei einer Pressekonferenz am Freitag im Rahmen der Jahreshauptversammlung in Steyr.

Schutzhütten müssen schließen

Die Extremwetterereignisse würden den heimischen Hütten und Wanderwegen massiv zusetzen. Durch die gestiegenen Baukosten sowie die Schwierigkeit Ehrenamtliche zu finden, wird die Lage zusätzlich verschärft. "Unter diesen Umständen wird die Instandhaltung zur Mammutaufgabe", sagt Schnabl. Pro Jahr muss der Alpenverein aus diesen Gründen im Schnitt 1,5 Schutzhütten schließen.

Diese Entwicklung bedeute auch Einschnitte für den Tourismus. Im Vorjahr wurden 335.000 Nächtigungen verbucht und laut Statistik Austria kommen zwei Drittel der Sommerurlauber aufgrund der Berge nach Österreich, sagt Schnabl. Stehen nun weniger Wege und Hütten zur Verfügung, würde auch die Touristen weniger werden.

Kosten würden sich verzehnfachen

Um die 225 Schutzhütten in Österreich zu erreichen, bedarf es Wanderwege. 26.000 Kilometer Wege davon werden von rund 1000 Ehrenamtlichen des Alpenvereins in Schuss gehalten. Dadurch dass sich jedoch weniger Menschen dafür finden, stiegen die Kosten für die Instandhaltung heruntergerechnet auf einen Kilometer von 40 auf mittlerweile 55 Euro, sagt Georg Unterberger, Leiter der Abteilung Hütten und Wege im Alpenverein. Fallen die Ehrenamtlichen komplett weg, würden sich die Kosten verzehnfachen.

Das Budget für die Instandhaltung der Wege musste der Alpenverein in den vergangenen zehn Jahren verdoppeln. Der Katastrophenfonds für auftretende Soforthilfemaßnahmen hat sich in den vergangenen sechs Jahren versechtfacht. "Wir sind in Bergnot geraten", sagt Schnabl und verweist auf die laufende Petition "Notruf aus den Alpen". Gemeinsam mit den alpinen Vereinen Österreichs wird von der Bundesregierung ein finanzielles Rettungspaket in Höhe von 95 Millionen Euro gefordert. "Damit wären alle angestauten Investitionen für die kommenden fünf Jahre abgedeckt", sagt Unterberger. Mehr als 93.000 Menschen haben die Petition bereits unterschrieben und die Gespräche mit allen Parlamentsparteien seien positiv verlaufen.

