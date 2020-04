"Alles ist zu, aber Gott hat geöffnet"

Feierliche Ostern werden trotz des Verzichts auf Gottesdienste und das gemeinschaftliche Feiern auch an diesem Wochenende in vielen Pfarren in Oberösterreich spürbar werden.

Vom Garstener Kirchturm wird in der heutigen Osternacht um 20.30 Uhr das Osterlob erklingen. Es hat Christi Auferstehung als Licht der Welt zum Inhalt und wird am Beginn jeder Osternachtsfeier und in der nur von Kerzen erleuchteten Kirche von der Gesangslehrerin Eva Oberleitner gesungen. Verstärkt über Lautsprecheranlagen wird das ""Exsultet" noch weit im Umkreis des Marktes zu hören sein. "Am besten werden das Osterlob die Hunderten Insassen der Justizanstalt Garsten hören, sagt Pfarrassistent Stefan Grand.

Im Salzkammergut, wo das traditionelle Osterratschen heuer vielerorts ausfiel, haben die Jungscharkinder und Ministranten der Pfarre Altmünster aus einzelnen Ratschen-Videos einen ganzen Film gebastelt, mit dem sie allen gesegnete Ostern wünschen:

Etwas Besonderes für Kinder hat sich auch die Pfarre Enns-Laurenz einfallen lassen: In einem 25-minütigen Kasperltheaterstück, das auch Erwachsene zum Schmunzeln bringt, erklärt Oma dem Kasperl die einzelnen Stationen des letzten Wegs Jesu und das große Osterfest, kombiniert mit Liedern aus dem Gotteslob:

Holzscheite für Osterfeuer

Auch im Mühlviertel setzen viele Christen ein gemeinsames Zeichen in der Krise. In Pregarten können Gläubige in der Osternacht ein Stück Holz in den Pfarrhofgarten bringen. "Mit unseren Holzscheiten zeigen wir unser gemeinsames Feiern und den Glauben an die Liebe im Auferstandenen", sagt Pfarrer August Aichhorn. Das Osterfeuer wird, von wenigen Personen bewacht, die ganze Nacht hindurch brennen.

Bischof Manfred Scheuer fragte beim gestrigen Karfreitagsgottesdienst, wie wir Christen dem Leid begegnen sollen: "Es gibt Situationen und Begegnungen, da müssen wir einfach helfen. Alles andere wäre kalt und unmenschlich."

Oster-Gottesdienste live

An den Osterfeiertagen werden im Livestream auf nachrichten.at drei Gottesdienste mit Bischof Manfred Scheuer übertragen:

Karsamstag/Osternacht, 20 Uhr

Ostersonntag, 10 Uhr

Ostermontag, 10 Uhr

TV1 Oberösterreich überträgt folgende Gottesdienste:

Karsamstag, Ostersonntag: Auferstehungsfeier mit Pfarrer Wolfgang Schnölzer aus Vöcklamarkt. Sendetermine: Samstag: 20 und 22 Uhr; Sonntag: 9 und 11 Uhr

OÖN-Sprechstunde am Karfreitag

Superintendent Gerold Lehner war am Karfreitag in der OÖN-Sprechstunde zu Gast. "Alles hat geschlossen, aber Gott hat geöffnet", appellierte Lehner zu Ostern, auf den "grenzenlos Liebenden" zu schauen und von ihm zu lernen. Die ganze OÖN-Sprechstunde lesen Sie hier.

Sonnige Osterfeiertage

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag scheint fast überall in Oberösterreich die Sonne. "Dank eines Hochdruckeinflusses wird es an beiden Tagen sehr warm, und es ziehen nur vereinzelt ein paar harmlose Wolken durch", sagt ZAMG-Meteorologin Claudia Riedl.

Spürbar kühler wird es am Ostermontag mit Windstärken von bis zu 50 km/h. "Vormittags ist die Wetterlage noch einigermaßen stabil, aber spätestens am Nachmittag wird es verbreitet regnen", sagt Riedl. Die Niederschläge werden sich aber in Grenzen halten.

