Ärger bei Fans: Swift-Tickets werden mit Abzug rückerstattet

Nachdem Anfang August aufgrund einer geplanten Terrorattacke drei Konzerte der Sängerin Taylor Swift in Wien abgesagt werden mussten, wurde den Fans eine Rückerstattung der Tickets binnen zehn Werktagen versprochen. Die Auszahlung läuft zwar, doch viele Fans ärgern sich nun über den Verkäufer Öticket. Denn dieser überweist nicht den vollen Kartenpreis zurück, sondern zieht eine Gebühr ab.

Auf dem Instagram-Kanal von Öticket machen viele "Swifties" ihrem Frust nun Luft. "Es ist nicht unsere Schuld, dass das Konzert abgesagt wurde", schreibt ein enttäuschter Fan. "Service-Gebühr für was? Für welchen Service? Ich hab das Stadion nicht mal gesehen", eine andere. "Eine Service-Gebühr für was? Den schlimmsten Tag jemals? Als wir fast einen Terrorangriff hatten?", ärgert sich eine weitere Userin. Erste Fans kündigen auch mögliche Sammelklagen an.

OGH-Urteil wird erwartet

"Die Servicegebühr von Öticket ist schon länger Thema bei uns", sagt Konsumentenschützer Gernot Fieber von der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich. Es werde nicht transparent kommuniziert, was in dieser Gebühr enthalten sei. Das Oberlandesgericht Wien hat im April diesen Jahres daher entschieden, dass sie unrechtmäßig ist. Das Verfahren liegt aktuell beim Obersten Gerichtshof, eine Entscheidung ist hier noch abzuwarten. "Wir hoffen, dass dieser es auch so sieht wie seine beiden Vorgänger", sagt Fieber.

Swifties könnten bereits jetzt eine Mail an Öticket schreiben und mit Verweis auf das Urteil des OLG Wien die Gebühr zurückverlangen, so Fieber. Da das Urteil aber noch nicht rechtskräftig ist, ist der Erfolg fraglich. Wirkliche Sicherheit gebe es erst mit dem Urteil des OGH. Erklärt dieser die Servicegebühr auch für unrechtmäßig, muss Öticket auch dieses Geld zurückzahlen – das gelte dann auch rückwirkend für die Swift-Tickets.

