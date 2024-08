Taylor Swift-Konzert abgesagt: Welche Kosten bekomme ich retour?

Ticket only gebucht

Durch die Absage haben Konsumenten Anspruch auf Rückerstattung der Ticketkosten. Laut Informationen des Veranstalters soll die Zahlung automatisch innerhalb von zehn Tagen erfolgen. Bei einem Kauf über ein Kartenbüro rät der AK-Konsumentenschutz, dieses zu kontaktieren.

Ticket only, Hotel bzw. Anreise extra gebucht

Hier besteht natürlich die Rückzahlungsverpflichtung des Veranstalters für die Ticketkosten. Zusätzlich gebuchte Leistungen, etwa die Übernachtung oder die Anreise, sind von der Absage grundsätzlich nicht betroffen. "Die Stornoversicherung greift nur, wenn man selbst oder ein naher Angehöriger krank wird", sagt Ulrike Weiß, Leiterin der Abteilung für Konsumentenschutz bei der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich.

Die entsprechenden Verträge bestehen weiterhin. "Das Hotel bietet trotzdem eine Nächtigungsmöglichkeit an, egal, ob das Konzert stattfindet, oder nicht", sagt Weiß. Welche Kosten bei einer allfälligen Stornierung des Zimmers anfallen, ergibt sich meist aus den Buchungsunterlagen. Ob die Anreise kostengünstig storniert oder umgebucht werden kann beziehungsweise welche Kosten dafür anfallen, ist von den Geschäftsbedingungen abhängig.

"Seit Corona gibt es bei vielen Hotels, Fug-, oder Zugtickets die Möglichkeit, anfangs etwas mehr zu bezahlen und dafür bis zum Tag vor der Reise kostenlos stornieren zu können", so die Konsumentenschützerin. Werde so eine Vereinbarung getroffen, brauche man auch keine Stornoversicherung. Ansonsten sei man auf die Kulanz der Anbieter angewiesen.

Im schlimmsten Fall erhalten Konsumenten bei Nichtantritt der Reise nach Wien keine Erstattung. Diese Kosten müssen auch nicht vom Konzertveranstalter getragen werden.

Pauschalarrangement

Wenn Konsumenten bei einem Veranstalter ein Gesamtpaket (etwa Ticket plus Anreise oder Ticket plus Hotel) gebucht haben, kann diese Reise kostenlos storniert werden. "Das Konzert ist ein wesentlicher Teil der Reise, der fehlt, wenn dieses nicht stattfindet", sagt Weiß. Ansprechpartner ist in diesem Fall der Reiseveranstalter, über den die Pauschale gebucht wurde. Teilnehmer sollten unbedingt mit diesem Kontakt aufnehmen und die Reise aus dem oben angeführten Grund schriftlich stornieren und die Rückzahlung des kompletten Reisepreises einfordern.

