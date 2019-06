Abgängiger 81-Jähriger nach Suchaktion gefunden

Der Schwiegersohn hatte um 21 Uhr die Abgängigkeit des Pensionisten angezeigt. 130 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettung suchten in der Siedlung, der angrenzenden Au und im Wald nach dem Mann. 16 Hunde und ein Polizeihubschrauber waren an der Suche beteiligt, berichtete die Polizei OÖ.

Um 22.45 wurde der 81-jährige schließlich von Polizisten in der Gemeinde Dietach aufgefunden. Der Pensionist dürfte zunächst zu Fuß in Sierning unterwegs gewesen sein, dann aber an seinem Wohnhaus vorbei einfach weitergegangen sein. Nach einem Fußmarsch von mehr als zehn Kilometern war der Mann dann völlig entkräftet. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus Steyr gebracht. Nach der Untersuchung konnte er wieder nach Hause zu seiner Familie.

