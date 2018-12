Wintereinbruch im Mühlviertel: Zwei Verletzte bei Unfall

ST. ULRICH. Zwei Lenker wurden bei einem Unfall am Montagabend in St. Ulrich verletzt. Ihre Autos stießen bei einer Kreuzung zusammen. Grund dürften die winterlichen Straßenverhältnisse gewesen sein.

Polizei im Einsatz Bild: vowe

Der Unfall passierte am Montag Abend in St. Ulrich im Mühlkreis. Gegen 19.35 Uhr stießen das Auto eines 46-Jährigen und der Wagen eines 34-Jährigen, beide aus dem Bezirk Rohrbach, auf der Kreuzung der L1522 mit der Engelstraße zusammen. Unfallursache dürfte der Wintereinbruch gewesen sein: Es herrschte starker Schneefall samt Schneematsch auf der Straße. Beide Lenker wurden verletzt und kamen in das Landeskrankenhaus Rohrbach. Der 34-Jährige wurde von einer Ärztin erstversorgt, die zufällig zur Unfallstelle gekommen war. An den Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden.

