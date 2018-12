Versuchte Vergewaltigung: Die Polizei sucht diesen Mann

STEYR/ GARSTEN. Nachdem ein unbekannter Täter versucht hatte, ein 24-Jährige aus Steyr zu vergewaltigen, hat die Polizei nun ein Phantombild des Verdächtigen veröffentlicht.

Der Verdächtige Bild: Polizei OÖ

Der Vorfall ereignete sich bereits am 23. August, das Phantombild wurde allerdings erst jetzt veröffentlicht, weil bisherige Ermittlungen keinen Erfolg brachten, heißt es von der Staatsanwaltschaft Steyr. Die 24-Jährige ging an diesem Tag gegen 18 Uhr in Garsten (Bezirk Steyr-Land) vom Parkplatz beim Aktivpark über eine Holzbrücke Richtung Ortszentrum. Bei der Brücke kam ihr ein Mann auf einem Fahrrad entgegen. Er sprach die Frau in schlechtem Deutsch an. Als sie keine Reaktion zeigte, fasste er ihr zuerst an die Schulter und berührte sie anschließend unsittlich.

Die Frau wehrte sich, worauf der Täter ihre Kleidung zerriss und sie zu Boden stieß. Vermutlich weil auf der anderen Seite des Bachs eine Radfahrerin vorbeifuhr, ließ er Mann von seinem Opfer ab und flüchtete.

Bei dem Täter soll es sich um einen Burschen zwischen 16 und 18 Jahre handeln. Er dürfte etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und schlank sein. Er hatte glattes schwarzes Haar, eine auffallend große Nase und war südländischen Aussehens. Er trug kurze schwarze Sporthosen und ein T-Shirt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Garsten unter der Telefonnummer 059 133 4150 100 entgegen. Alle Informationen werden vertraulich behandelt.

