Urlauberin wollte Granate mit ins Flugzeug nehmen

SCHWECHAT/GOSAU. Mit einem Kriegsrelikt, das sie beim Wandern im Dachsteingebiet gefunden hatte, wurde eine junge Amerikanerin am Flughafen Wien-Schwechat aufgehalten.

Der Entschärfungsdienst rückte aus. Bild: APA/LPD NIEDERÖSTERREICH

Ein kurioser Zwischenfall hat am Montag kurzzeitig Aufregung am Flughafen Wien-Schwechat ausgelöst: Es war gegen 9:15 Uhr, als sich eine 24-jährige Touristin aus den USA vor ihrem geplanten Abflug pflichtbewusst beim Zoll nachfragte, ob sie das Kriegsrelikt mit ins Flugzeug nehmen dürfte. Die Beamten verständigten daraufhin sofort die Polizei, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag mit.

Im Hotelzimmer abgewaschen

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Gegenstand, den die junge Frau für völlig unbedenklich gehalten hatte, um eine Sprenggranate Kaliber 7.5 aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Amerikanerin hatte sie eigenen Angaben zufolge am Sonntag beim Wandern im Dachsteingebiet auf oberösterreichischem Boden gefunden und als Souvenir eingepackt.

Den Blindgänger, der wohl seit rund 70 Jahren in dem felsigen Gelände gelegen hatte, dürfte sie im Hotelzimmer sogar noch abgewaschen haben, um ihren Koffer nicht dreckig zu machen.

Experten des Entschärfungsdiensts rückten zum Flughafen Wien Schwechat an und transportierten den Blindgänger ab. Zur Sicherheit mussten die Gepäckshalle und Teile der Ankunftshalle für etwa 15 Minuten gesperrt werden. "Der Flugbetrieb und die Sicherheit der Passagiere waren zu keiner Zeit beeinträchtigt und es kam zu keinen Verzögerungen", heißt es seitens der Polizei.

Anzeige wegen Gemeingefährdung

Die Amerikanerin hat nun statt einem Souvenir eine Anzeige im Gepäck. Sie wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg wegen fahrlässiger Gemeingefährdung angezeigt und musste zudem eine vierstellige Eurosumme bezahlen.

Wer ein Kriegsrelikt findet, sollte dieses auf keinen Fall berühren, Abstand halten und den Notruf 133 verständigen, so die Polizei.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema