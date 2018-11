Sextäter würgte 17-Jährige, bis sie bewusstlos wurde

BEZIRK VÖCKLABRUCK. Zu einer versuchten Vergewaltigung kam es in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Vöcklabruck.

Es sind schockierende Szenen, die sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags im Bezirk Vöcklabruck abgespielt haben sollen: Wie die Polizei am Montagabend berichtete, soll ein 17-Jähriger versucht haben, ein gleichaltriges Mädchen auf offener Straße zu vergewaltigen.

Zeugen kamen zu Hilfe

Es war gegen 4:20 Uhr, als die Jugendliche, die auf dem Heimweg war, von dem Burschen angesprochen wurde. Als sie sagte, sie wolle in Ruhe gelassen werden und nach ihrem Handy griff, soll ihr der offensichtlich schwer betrunkene Verdächtige mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das Mädchen stürzte zu Boden, wo sie der Täter so lange gewürgt haben soll, bis sie das Bewusstsein verlor.

Ein 29-Jähriger und eine 23-Jährige, die ebenfalls zu später Stunde auf dem Nachhauseweg waren, wurden auf die Situation aufmerksam und eilten dem Mädchen zu Hilfe. Als der Täter die Flucht ergriff, sprintete der 29-Jährige ohne zu zögern hinterher und fixierte den Burschen, als er stolperte.

Opfer immer noch im Krankenhaus

Die 23-Jährige kümmerte sich sofort um das halbnackte Opfer, welches wieder zu Bewusstsein gekommen war. Anrainer verständigten die Einsatzkräfte der Rettung und Polizei. Zwei Polizeibeamtinnen nahmen den Täter fest, er wurde in die Justizanstalt Wels gebracht.

Der Beschuldigte gab bei seiner Einvernahme an, sich an nichts erinnern zu können, da er so betrunken gewesen sei. Das Opfer konnte bislang noch nicht einvernommen werden, da es sich immer noch in stationärer Behandlung im Krankenhaus befindet, teilte die Polizei mit.

