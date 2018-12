Mann onanierte vor 8-Jähriger

SIERNING. Der bislang unbekannt Mann befriedigte sich Freitagmittag gegen 11:00 Uhr in Sierning (Bezirk Steyr Land) in seinem Pkw sitzend selbst.

(Symbolfoto) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Als das Mädchen an dem silber-grauen Audi vorbeiging, öffnete der Mann plötzlich die Fahrertür und onanierte in Richtung der 8-Jährigen. Sie ergriff die Flucht und verständigte von Zuhause aus per Telefon ihre Mutter.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

männlich, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, bekleidet mit Jeans und blauem Oberteil.

Die Polizeiinspektion Sierning bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer: 059133 4153

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema