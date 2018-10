Kletterer stürzte am Traunstein 50 Meter in die Tiefe - schwer verletzt

GMUNDEN. Die Bergrettung Gmunden wurde am Nationalfeiertag zu einem schweren Unfall am Traunstein alarmiert.

Kletterer wurde vom Rettungshubschrauber geborgen Bild: Bergrettung Gmunden

Gegen 10.45 Uhr war ein angeseilter Bergsteiger aus Regensburg 50 Meter abgestürzt und schwer verletzt worden, teilte die Bergrettung am Nachmittag mit. Der 36-Jährige wollte den Traunstein gemeinsam mit drei Kameraden aus Graz über den Westgrat besteigen. In der Kletterroute "Kaffee und Kuchen" rutschte der Anführer der vierköpfigen Seilschaft plötzlich aus und stürzte in die Tiefe. Er verlor das Bewusstsein, nachdem er mehrmals aufgeschlagen war.

Der Schwerverletzte wurde mit einem 50-Meter-Tau vom Rettungshubschrauber geborgen und danach ins Salzkammergut-Klinikum gebracht. Seine Begleiter, die den Notruf gewählt hatten, wurden vom Polizeihubschrauber ins Tal gebracht.

