Kater als Lebensretter: Vier Personen entkamen Hausbrand

FRANKENBURG. Ein Kater hat in der Nacht auf Mittwoch in Frankenburg am Hausruck vier Menschenleben gerettet.

Aus diesem Haus konnten die vier Bewohner flüchten. Bild: Matthias Lauber

In einem Wohnhaus in der Ortschaft Mitterriegl in Frankenburg am Hausruck kam es Mittwochfrüh zu einem Brand, der insgesamt 14 Feuerwehren beschäftigte. Großes Glück hatten dabei eine 88-Jährige und drei andere Hausbewohner, die sich im Tiefschlaf befanden, während das Feuer ausbrach. Zu ihrem Lebensretter wurde ein Kater, der als erster die Flammen bemerkte und infolge dessen der 88-Jährigen auf den Bauch sprang. Diese wachte sofort auf und weckte die anderen drei Bewohner, alle vier konnten unverletzt aus dem brennenden Haus flüchten.

Verdacht auf Brandstiftung

Von einer 53-jährigen Pflegerin der Bewohnerin fehlte anfangs jede Spur. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften machte sich auf die Suche nach der Vermissten und konnte sie schließlich im Wald auffinden. Die Pflegerin befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Derzeit liegt die Vermutung nahe, dass die Pflegerin den Brand gelegt haben könnte. Das Landeskriminalamt sicherte am Vormittag die Spuren am Tatort. Das Haus ist durch den Brand laut Feuerwehr unbewohnbar geworden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema