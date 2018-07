Hanf-Plantage in Mietwohnung entdeckt

PERG. Bei einer Hausdurchsuchung im Bezirk Perg hat die Polizei eine „Indoor“-Aufzuchtanlage für Cannabis entdeckt. Der mutmaßliche Betreiber wurde angezeigt.

Cannabispflanze Bild: ROBYN BECK (AFP)

25 Marihuana-Stauden, 100 Gramm Cannabis und eine betriebsbereite Aufzuchtanlage entdeckten die Beamten bei der Hausdurchsuchung in der Mietwohnung des 31-Jährigen. Er steht unter Verdacht, zumindest zwei Jahre lang in seiner Wohnung die Drogen angebaut zu haben. Aber nicht nur „Indoor“, der Mann soll die Pflanzen auch in den Donauauen in Luftenberg gezogen haben.

Der Mann legte ein Geständnis ab: er habe nur für den Eigenbedarf die Drogen produziert und diese unentgeltlich im Freundeskreis weitergegeben. Er wurde angezeigt.

