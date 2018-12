Handtaschendiebin behob in Oberösterreich 4000 Euro Bargeld

wie sagt man so schön, Gelegenheit macht Diebe, nicht nur in der Politik.



die richtige Handhabung muss halt erst durch solche zwar seltene Fälle gelernt sein, gilt ja auch für das freie hinlegen von Handys, oder Dokumente in der Tasche neben dem Kaffee.



zudem dürfte man es nicht bemerkt haben oder die Behebungsbeträge zu hoch eingestellt.



Viel Geld, mit einer Kreditkarte wäre man wenigstens versichert.