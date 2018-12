Erstmals leitet eine Frau eine Polizei-Inspektion in Oberösterreich

LINZ. Seit 1. Dezember leitet mit Doris Spitzer-Neumann zum ersten Mal eine Frau eine Polizei-Inspektion im Bundesland. Mit der Dienststelle im Linzer Landhaus hat die 40-Jährige gleich die größte Inspektion in Oberösterreich übernommen.

Stadtpolizei-Kommandant Karl Pogutter (l.) und Landespolizeidirektor Andreas Pilsl mit Kommandantin Doris Spitzer-Neumann Bild: LPD OÖ

Vergangene Woche überreichten Landespolizeidirektor Andreas Pilsl und Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter der Polizistin das Ernennungsdekret. „Ich bin sehr froh, dass Doris Spitzer-Neumann diese Dienststelle übernimmt“, sagt Pogutter. „Sie ist nicht nur sehr tüchtig, sondern hat auch eine hohe Sozialkompetenz.“ Spitzer-Neumann folgt Kurt Gatty nach, der vor sechs Monaten in Pension ging. Seither führte sie bereits interimistisch die Dienststelle, die mit 62 Dienstposten die größte in Oberösterreich ist. „Mit dem Überwachungsgebiet Hauptplatz, Altstadt und Landstraße ist es auch ein sehr sensibles Gebiet“, sagt Pogutter.

Die Polizistin ist seit mehreren Jahren in der Dienststelle tätig, zuvor arbeitete sie in Wien. Spitzer-Neumann kommt aus einer Polizisten-Familie: Bereits Vater und zwei Onkel waren teils in führenden Funktionen bei der Polizei tätig.

