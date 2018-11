Ein Brief des Bischofs an den Papst und eine Öffnung bei der Taufspendung

WELS. Bischof Manfred Scheuer sprach in Wels von einem "unüberhörbaren Rumoren" in der Diözese bei der Frage nach der Öffnung von Priester- und Weiheämtern.

"Kirche weit denken" – unter diesem Titel traf sich die Kirche in Wels. Bild: Diözese

Der Brief sollte bereits auf dem Schreibtisch von Papst Franziskus im Vatikan liegen: Bischof Manfred Scheuer hat dem Kirchenoberhaupt ein Schreiben geschickt, in dem er um die Erweiterung der Zulassungsbedingungen zu den Weiheämtern gebeten hat. Das wurde nach dem Diözesanforum am Wochenende im Bildungshaus Schloss Puchberg in Wels bekannt. Für eine Änderung gab es viel Applaus von den 250 Teilnehmern des Diözesan-Forums: Der Bischof ermöglicht, dass Pfarrassistentinnen und -assistenten wieder taufen dürfen, in Ausnahmefällen auch Pastoralassistentinnen und -assistenten. Unter Bischof Ludwig Schwarz war das nicht erlaubt.

"Kirche weit denken" – vor fast genau einem Jahr begann die Diözese Linz damit, sich auf einen Zukunftsweg zu bringen.

Weihe für "viri probati"

Angeregt von Bischof Scheuer kamen in Wels nun Vertreter von Pastoralamt, Dechantenkonferenz und Priesterrat zu einer Art "Halbzeitbilanz" des zwei Jahre lang dauernden Reformprozesses zusammen. Behandelt wurden altbekannte Probleme: Die Zahl der aktiven Priester sinkt, die Mehrzahl von ihnen muss zwei oder mehrere Pfarren betreuen. Gleichzeitig fehlt es nicht an Menschen, die sich in der Kirche engagieren.

Der Bischof sprach deshalb von einem "unüberhörbaren Rumoren in der Diözese bei der Frage nach der Öffnung von Priester- und Weiheämtern."

Er habe sich daher entschieden, in einem Brief den Papst über die Situation in der Diözese Linz zu informieren: "Über Gelingendes und die Grundhaltung der Hoffnung, die in der Diözese lebe und für ihn immer wieder erfahrbar werde, aber auch über die Sorgen, vor allem in Bezug auf die personelle Situation, den Mangel an Priestern und deren Überalterung." Er habe im Brief auch "auf die Eucharistie als Quelle, Mitte und Höhepunkt kirchlichen Lebens hingewiesen und vor diesem Hintergrund formuliert, was im Kirchenvolk gefordert werde: Die Veränderung der Zulassungsbedingungen zum Priesteramt – die Weihe von sogenannten "viri probati" (bewährten verheirateten Männern) und die Entbindung vom zölibatären Gelübde unter Beibehaltung des geistlichen Amts – und die Weihe von Frauen zu Diakonen." Er formulierte auch, dass sich das Zeitfenster für Lösungen zunehmend schließe. Der Bischof wörtlich: "Es braucht ein Ringen um Lösungsvorschläge in dem Bewusstsein, dass wir unseren Weg in der Einheit mit der Gesamtkirche gehen." Dass Bischof Scheuer "bewährte, verheiratete Männer" gerne als Priester hätte, ist kein Geheimnis. Eingebracht hat er diesen Vorschlag schon bei der Bischofssynode im Jahr 2005 – und heuer im OÖNachrichten-Interview erneuert.

Eine Erleichterung sollte in der Praxis die Änderung zur Taufspende sein. Aufgrund der veränderten personellen Situation im Klerus – viele Priester müssen mehrere Pfarren betreuen, dazu kommt Überalterung – sei eine Mitarbeit der Pastoral- und Pfarrassistenten notwendig geworden.

Diskussion über Strukturen

Beim abschließenden Gottesdienst betonte der Bischof in seiner Predigt, erste Schritte seien auf den Weg gebracht und viele Anliegen aufgegriffen worden. Der Zukunftsweg bleibe nicht bei der Analyse stehen, sondern brauche konkretes Handeln und Veränderung: "Danke dafür, dass ihr Zukunft gestalten wollt und offen seid für Veränderung."

Der nächste wichtige Schritt auf dem "Zukunftsweg" ist der 18. Jänner, an diesem Tag soll in Wels auch über Strukturänderungen gesprochen werden. (viel)

