Drei Fußgängerinnen von Autos angefahren - 13-Jährige schwer verletzt

WELS/NEUHOFEN a.d. KREMS. Drei Fußgängerinnen sind am Montag von Autos angefahren und zum Teil schwer verletzt worden. In Wels wurden zwei Schülerinnen von einer Lenkerin übersehen, in Neuhofen a. d. Krems eine 51-Jährige auf dem Schutzweg zu Boden geschleudert.

Symbolbild Bild: vowe

Es war gegen 17:50 Uhr, als sich in der Welser Innenstadt der erste Unfall ereignete: Eine 40-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Wels-Land wollte gerade von einer Zufahrt eines Einkaufszentrums nach links auf die Salzburger Straße Richtung Westen fahren, als sie die beiden zwölf und 13 Jahre alten Mädchen übersah und mit ihrem Pkw erfasste. Beide Schülerinnen wurden dabei verletzt - die jüngere erlitt laut Polizei schwere Verletzungen - und wurden mit der Rettung ins Klinikum Wels gebracht.

Knapp eine Stunde später kam es dann in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) zu einem weiteren Unglück, bei dem eine 51-jährige deutsche Fußgängerin auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Auch sie wurde dabei verletzt und musste ins UKH nach Linz gebracht werden. Wie der Pkw-Lenker, ein 28-jähriger Linzer, nach dem Unfall gegenüber der Polizei angab, war er aufgrund des Hantieren an der Auto-Lüftung und -Heizung derart abgelenkt, dass der die Frau übersehen hatte.

1 Kommentar renele (1887) 27.11.2018 08:39 Uhr Die Zebrastreifen werden von vielen Autofahrern ignoriert. Man sieht auch sehr viele Fahrer mit dem Handy. Eigentlich verhalten sich die Menschen ziemlich aggressiv und selbstüberschätzend, egal ob sie fahren oder gehen. Den auch Fußgeher sollten bei Zebrastreifen stehen bleiben, schauen, mit dem Fahrer Blickkontakt aufnehmen und dann gehen. Antwort schreiben

