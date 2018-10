Drei Frauen bei Verkehrsunfall im Innviertel verletzt

HANDENBERG. Ein Crash in Handenberg (Bezirk Braunau) hat am Sonntagvormittag drei Verletzte gefordert. Eine 57-jährige Lenkerin musste aus dem Wrack befreit werden, eine 34-jährige Autofahrerin und ihre 15-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Die Autos waren gegen elf Uhr an der Kreuzung der Lamprechtshausener Bundesstraße mit der Handenberger Landesstraße kollidiert. Dazu kam es, weil die 57-Jährige aus dem Bezirk Braunau beim Abbiegen in die Bundesstraße den Pkw der 34-Jährigen - ebenfalls aus dem Bezirk Braunau - übersehen hatte. Die jüngere Lenkerin konnte nicht mehr ausweichen und krachte mit ihrem Wagen in die Fahrerseite des abbiegenden Pkw. Sie war gemeinsam mit ihrer 15-jährigen Beifahrerin auf der Lamprechtshausener Bundesstraße Richtung Gundertshausen unterwegs.

Ein Erstversorger, der zufällig hinter dem Auto der 34-Jährigen fuhr, kümmerte sich um die verletzten Lenkerinnen sowie die verletzte 15-jährige Beifahrerin. Die 57-Jährige musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Die Rettung brachte die drei Frauen ins Spital.

Die Unfallstelle an der Bundesstraße musste für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Drei Feuerwehren sowie zwei Rettungsautos standen im Einsatz.

