Ansturm auf die "Jugend & Beruf" in Wels

WELS. Bis Samstag locken so viele Aussteller wie noch nie mit Attraktionen – 2019 wird die Präsentationsfläche erweitert.

Faszination Technik – nicht nur am Messestand von Porsche können die jungen Besucher selbst Hand anlegen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein Wuzeltisch am Stand eines großen Möbelhauses, ein Fahrsimulator einer Taurus-Lokomotive bei den ÖBB, ein virtuelles Fronius-Schweißgerät am Stand des Bilfinger-Konzerns: Die 286 Aussteller – so viele wie noch nie – bei der Messe "Jugend & Beruf" versuchen mit den verschiedensten Attraktionen, junge Leute anzulocken, damit sie Berufskarrieren in den Unternehmen starten.

Längst sind es nicht nur heimische Industriebetriebe, die um die jungen Leute als künftige Fachkräfte buhlen. Auch Handelsketten – vom Möbelhaus bis zum Supermarkt – präsentieren sich in immer größerem Umfang bei der 29. Berufsinformationsmesse in Wels.

Wettbewerbe der guten Ideen

Bei der gestrigen Eröffnung bedauerte Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer, "dass wir Aussteller angesichts des begrenzten Platzes abweisen mussten". Nächstes Jahr übersiedelt die Messe daher in die neuen Hallen 20 und 21, die Ausstellungsfläche wird um ein Drittel auf 20.000 Quadratmeter ausgeweitet.

Die Kammer als Gastgeber bindet bei der Messegestaltung die nächste Generation ein. Schüler sollten schreiben, was sie sich von der "Jugend & Beruf" 2020 erwarten. Mehr als 1000 Ideen wurden eingereicht, die drei besten mit insgesamt 1200 Euro prämiert: Die Neue Mittelschule (NMS) Vorderweißenbach wünscht thematische Schwerpunkte bei der Ausstellung, die sie an individuellen Stärken der Besucher (z. B. Technik, Kreativität...) orientiert. Die NMS Reichraming rät zu erwachsenen "Messe-Coaches" in jeder Halle, die den Besuchern Rede und Antwort stehen. Einen eigenen Raum für Bewerbungsgespräche schlägt die NMS 1 Perg vor.

Die "Jugend & Beruf" ist ab 8.30 Uhr geöffnet: heute bis 15 Uhr, Freitag bis 17 Uhr, Samstag bis 16 Uhr; der Eintritt ist frei.

Alle Informationen auf: www.jugendundberuf.info

