90-Jährige nach schwerem Unfall in Buchkirchen im Spital gestorben

Wie die Polizei berichtete, ist die Mutter am Donnerstag, vier Tage nach dem Unfall, ihren Verletzungen erlegen.

Die 63-jährige Lenkerin kam am 1. September auf der Spengenedter Straße in Fahrtrichtung Marchtrenk mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und wurde auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert - wir haben berichtet. Ihr 58-jähriger Ehemann verstarb noch an der Unfallstelle. Sie und eine Bekannte wurden leicht verletzt.

