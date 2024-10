380.000 Besucher, 105.000 Halbe Bier und 64.000 Würstl

Es war ein gelungenes Finale einer wettermäßig eher bescheidenen Woche. Denn kühlere Temperaturen und zeitweiser Regen haben die Besucherbilanz getrübt: Die zu Beginn erwartete halbe Million Gäste musste gestern nach unten revidiert werden. Insgesamt wurden 380.000 Besucher registriert.

Trübes Wetter, gute Stimmung

Dennoch: Der Stimmung tat dies keinen Abbruch, und auch die Anzahl der Konsumationen konnte sich sehen lassen, wie Marktreferentin und Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) gestern bilanzierte: Mehr als 105.000 Halbe Bier, 38.000 Limonaden, 64.000 Portionen Bratwürstel sowie 3800 Portionen Grillhendl wurden in den vergangenen neun Tagen im Festzelt konsumiert. "Die Menschen lieben den Urfahraner Markt, der er ist ein Markt für alle", sagte Lang-Mayerhofer.

Zwei Besucher stürzten in Donau

"Der Mix aus Fahrgeschäften, Ausstellungen, Musik und Kulinarik sorgte für das typische Volksfestflair, das Menschen aus Nah und Fern anzieht." Als besondere Publikumsmagneten hätten sich der "Familien-Tag", der "Bruckner-Tag" zu Ehren des 200. Geburtstags des berühmten Komponisten, das ÖH-Semesteropening im Festzelt sowie die Rückkehr der Wrestlinghelden erwiesen, die im Schaukampfring um den Donaupokal kämpften.

Der traditionelle Markt forderte aber auch die Einsatzkräfte. Gleich zwei Mal innerhalb einer Woche mussten die Helfer zwei Urfahraner-Markt-Besucher aus der eiskalten Donau retten. In der Nacht auf Sonntag der Vorwoche war ein 43-Jähriger laut Zeugenaussagen am Ufer ausgerutscht und in die Donau gefallen. Passanten alarmierten die Einsatzkräfte, die den Verunglückten rund zehn Meter vom Ufer entfernt entdeckten. Die Beamten sprangen in das Wasser und brachten den Mann ans Ufer.

Fünf Tage später mussten die Beamten erneut zur Donau ausrücken: Ein betrunkener 18-jähriger Nachtschwärmer war beim Jahrmarktgelände ins Wasser gestürzt und schaffte es aus eigener Kraft nicht ans Ufer. Die Beamten zogen auch ihn an Land, anschließend wurde der Teenager aus dem Bezirk Rohrbach von der Rettung versorgt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.