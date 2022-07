3,18 Promille: Mühlviertlerin kam mit Pkw von der Straße ab

Da staunten die Beamten wohl nicht schlecht, als sie – nach mehreren misslungenen Messversuchen – den Wert vom Alkotest-Gerät ablasen: 3,18 Promille hatte eine 55-Jährige im Blut, die zuvor im Gemeindegebiet von Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) einen Unfall verursacht hatte, bei dem glücklicherweise niemand verletzt worden war.

Die Frau wollte am Donnerstag gegen 13:30 Uhr von der Pleschinger Landesstraße kommenden nach links in die Mauthausener Straße einbiegen, dürfte aber wohl aufgrund ihrer starken Alkoholisierung die Kontrolle über ihren Wagen verloren haben. Das Fahrmanöver misslang, der Pkw kam von der Straße ab und in der angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Ein Zeuge verständigte die Polizei, die die Lenkerin zum Alkotest bat. Die Messung gestaltete sich als schwierig, doch als der Wert dann vorlag, wurde der 55-Jährigen der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, eine Anzeige folgte. Auf Grund der enormen Alkoholisierung wurde der Lebensgefährte der Lenkerin verständigt, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.