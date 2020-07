26-jähriger Mühlviertler starb nach Motorradunfall im Spital

Der Mann kam laut Polizei um 20.10 Uhr mit seiner Maschine nach einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitschiene. Danach wurde er von seinem Bike geschleudert und stürzte über eine steile Böschung ab.

Das Motorrad schlitterte noch rund 100 Meter auf der Fahrbahn entlang und blieb schließlich im Straßengraben liegen. Der 26-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber C 10 in das Kepler-Universitäts-Klinikum in Linz eingeliefert, wo er verstarb.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.